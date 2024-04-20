حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد آل مكتوم

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي. رافق سموه في تقديم واجب العزاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري.

كما قدم واجب العزاء الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

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