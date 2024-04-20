سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس صربيا

المصدر: بلغراد - وام

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قدم أحمد حاتم المنهالي، أوراق اعتماده إلى ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى صربيا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر صربيا بالعاصمة بلغراد.

ونقل المنهالي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس جمهورية صربيا، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فوتشيتش، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى رئيس جمهورية صربيا للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب المنهالي، عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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