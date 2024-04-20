استعراض جهود الشيخة فاطمة في تمكين المرأة والنهوض بالمجتمع

المصدر: بريشتينا - وام

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شاركت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، في النسخة الثانية من منتدى المرأة والسلام والأمن الذي عقد في بريشتينا عاصمة جمهورية كوسوفو، يومي 15 و16 أبريل الجاري، تحت شعار «إعادة التفكير في مفهوم الأمن».

وافتتح المنتدى، الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والشباب، لمناقشة التحديات العالمية الحالية المطروحة على جدول أعمال المنتدى، وكذلك لوضع أجندة للسلام المستدام.

وخلال الحلقة الوزارية نقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، في كلمتها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى رئيسة جمهورية كوسوفو ولشعبها، وتمنياتها لهم بالمزيد من التقدم والازدهار. واستعرضت معاليها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن سموها تؤمن بأهمية المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة من أجل النهوض بالمجتمع، وأن المجتمع الدولي لن يتمكن من تحقيق السلام المستدام ما لم تكن مشاركة المرأة في صميم جهود السلام والأمن العالميين.

وأشارت معاليها، إلى أنه في إطار ذلك أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، من بينها «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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