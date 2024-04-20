عمار النعيمي يحضر حفل زفاف علي بن غدير الكتبي

المصدر: عجمان - وام

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس في قاعة الاتحاد للأفراح والمناسبات في فلج المعلا، بمناسبة زفاف علي سالم علي بن غدير الكتبي، إلى كريمة، خليفة علي بن ضاعن الكتبي.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعريسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. كما حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

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