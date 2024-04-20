«أسبوع التوحد» يرسي مفهوم القبول لذوي طيف التوحد

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ينظم مركز الإمارات للتوحد فعاليات أسبوع التوحد للعام السابع عشر على التوالي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، وذلك على هامش اليوم العالمي للتوحد الثاني من أبريل كل عام.

ويُعرف شهر أبريل على نطاق واسع باسم شهر التوعية بالتوحد كوسيلة لتمكين فئة ذوي طيف التوحد وعائلاتهم، وإبراز مفهوم أن التوحد ليس مرضاً أو خللاً، وإنما هو اختلاف عصبي في الدماغ البشري في ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والتعلم والانتباه والمزاج والوظائف الفعلية الأخرى.

فعاليات

وتهدف فعاليات مركز الإمارات للتوحد لعام 2024 إلى إرساء مفهوم القبول من خلال المسمى الجديد للاحتفال الدولي بشهر أبريل كشهر قبول التوحد، ويتزامن ذلك مع حملة لإلقاء الضوء على مفهوم التنوع العصبي لذوي طيف التوحد واحترام الاختلاف في طريقة معالجة المعلومات لديهم، بعيداً عن إلصاق مسميات غير صحيحة بهم، والتي تشجع فئة ذوي طيف التوحد وعائلاتهم على عيش حياة كاملة ونوعية من خلال التواصل والقبول.

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