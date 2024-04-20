محمد بن زايد: الحاصلون على جائزة أبوظبي جسدوا بعطائهم القيم الأصيلة للإمارات

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، الحاصلين على جائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": " أهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة وأشكرهم على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة المجتمع. جسدوا بعطائهم وإيثارهم القيم الأصيلة للإمارات ومؤسسها الشيخ زايد طيب الله ثراه. ستظل أعمالهم الخيرة مصدر إلهام للجميع".

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