توقعات سقوط أمطار على الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الأول عند الساعة 17:22، أما بحر عمان فيكون أيضا خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:08، الجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 80 30

دبي 31 23 85 40

الشارقة 30 20 85 50

عجمان 29 22 85 50

أم القيوين 29 20 85 50

رأس الخيمة 31 19 85 40

الفجيرة 30 23 80 40

العين 32 21 80 40

ليوا 34 21 60 20

الرويس 34 23 70 20

السلع 35 23 60 20

دلـمـا 32 19 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 27 24 80 70

أبوموسى 25 24 85 70.

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