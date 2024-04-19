"صندوق تكافل" جمعية الصحفيين يعقد العمومية العادية

المصدر: البيان

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عقد صندوق التكافل الاجتماعي لجمعية الصحفيين اجتماعه الأول للجمعية العمومية العادية للعام الجاري 2024 "عن بعد" أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء وبحضور مجلس الإدارة، وتناول جدول الأعمال واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والتقريرين الإداري والمالي عن عام 2023، وخطة عمل المجلس والميزانية التقديرية، بالإضافة إلى اختيار مدقق الحسابات من بين المتقدمين.

من جهتها، رحبت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الصندوق بالأعضاء الحاضرين وأثنت على الجهود المبذولة في دعم أنشطة وبرامج الصندوق خلال الفترة الماضية، بما ينعكس على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، كما استمعت إلى التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بالصندوق، والتي تم مناقشتها بكل شفافية وموضوعية، والتي شملت ايضاً اقتراحات الأعضاء الخاصة بتزويد موارد مالية.

وأشارت المعيني إلى أهمية توفير موارد مالية للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه اتجاه الأسرة الصحفية والمتعلقة بمنح القروض وتنظيم الأنشطة والفعاليات، وذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها من جانب وزارة تنمية المجتمع، مشيرة إلى ان المورد الأساسي المالي للصندوق هو اشتراكات الأعضاء، ومؤكدة على أهمية أدوار رجال الاعمال الوطنيين والمؤسسات الخاصة، ومشيدة بالدور الكبير لجمعية الصحفيين في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع استعرضت كلثم المندوس، أمين السر العام، جدول الأعمال واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقريرين الإداري والمالي للعام 2023 وخطة عمل المجلس والميزانية التقديرية للعام الجاري، كما تم اختيار مدقق الحسابات عن العام الحالي من بين العروض المقدمة، ومضيفة بأن عدد أعضاء الصندوق بنهاية العام الماضي قد سجل 609 عضواً، بزيادة قدرها 14 عضواً مقارنة بالعام 2022.

وقالت المندوس خلال الاجتماع إن إجمالي القروض الحسنة الممنوحة خلال العام 2023 هي 1.305.000، استفاد منها 40 عضواً، ولافتة إلى ان موارد الصندوق خلال العام الماضي اقتصرت على اشتراكات الأعضاء وهي 43.400 درهم، كما بلغت المصروفات 35.676 درهم.

وفي السياق ناقش أعضاء الجمعية العمومية عدة مقترحات تخص إمكانية تزويد موارد مالية للصندوق، مما ينعكس على تحسين جودة الحياة للأعضاء وأسرهم.

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