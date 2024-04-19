"تعليم": إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من الاثنين المقبل وحتى الخميس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي "تعليم، الجدول الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 22 أبريل ولغاية يوم الخميس 25 منه وفقاً لتصنيفات الصفوف.

وبحسب الجدول الزمني للنتائج يمتد الجدول الزمني على مدار أربعة أيام متتالية، حيث سيتم إعلان نتائج طلبة الصف الثاني عشر يوم الأثنين 22 أبريل الجاري، تليها نتائج الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر يوم الثلاثاء 23 أبريل، وسيتمكن صفوف الخامس إلى الصف الثامن من الحصول على نتائجهم يوم الأربعاء 24 أبريل، وأخيراً طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الخميس 25 أبريل.

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى صفحة النتائج عبر بوابة الطالب، للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج، وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وأكدت المؤسسة إلى أنه سيتم اصدار دليل لمراجعة الدرجات وبإمكان الطالب أو ولي الأمر التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للادارات المدرسية والذين سيقومون بدورهم بالإجابة على هذه الاستفسارات.

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