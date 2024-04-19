توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروع زيمبابوي الشمسي 

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت حكومة زيمبابوي ممثلة بشركة نقل وتوزيع الكهرباء في زيمبابوي وشركة سكاي باور العالمية ومقرها دولة الإمارات أمس، اتفاقيات شراء الطاقة، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي استضافتها أبوظبي.

وقال إدغار مويو وزير الطاقة في زيمبابوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «سعداء جداً لتواجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن قدمنا إلى هنا من أجل توقيع اتفاقية مع شركة سكاي بور العالمية لمشاريع الطاقة الشمسية ونتطلع إلى هذه الاتفاقية وتنفيذها حتى نتمكن من زيادة الطاقة لدينا وزيادة مساهمتنا في الطاقة الشمسية».

وأضاف: «يمثل اليوم علامة بارزة في تطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في تاريخ زيمبابوي وتمهد هذه الاتفاقيات الطريق لبدء مشروع العملاق الأخضر «جرين چاينت»، الذي يقدم 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية القادرة على تزويد حوالي مليوني منزل بالطاقة».

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