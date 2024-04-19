خدمة سداد غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي بأبوظبي عبر «تم»

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، أن خدمة سداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي أصبحت متوفرة عبر منصة «تم» المنصة الرقمية الموحدة لخدمات حكومة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز الارتقاء بتجربة المتعامل، ويدعم جهود التحول الرقمي في الإمارة.

وأوضحت الدائرة في هذا الصدد أن سداد قيمة غرامات التأخر في تجديد الضمان الصحي تستغرق 6 دقائق فقط، وذلك بعد الحصول على الرقم المرجعي للغرامة من شركة الضمان الصحي المعتمدة التي يرغب المتعامل بتجديد الضمان الصحي لديها.. ويمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمة عبر بوابة «تم» الإلكترونية أو تطبيق «تم» للهواتف الذكية أو عبر البحث عن خدمة «دفع غرامات الضمان الصحي».

ودعت الدائرة أصحاب العمل وأفراد المجتمع إلى ضرورة الاشتراك أو تجديد الاشتراك لهم ولمكفوليهم في الضمان الصحي، وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

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