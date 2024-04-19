سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كرواتيا

المصدر: زغرب ـ وام

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قدّم أحمد العطار أوراق اعتماده إلى زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية كرواتيا، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة زغرب.

ونقل العطار تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس جمهورية كرواتيا وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية كرواتيا السفير، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى رئيس جمهورية كرواتيا للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كرواتيا وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كرواتيا وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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