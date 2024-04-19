ريم الهاشمي وأحمد الصايغ يبحثان التعاون مع وزيرة خارجية رومانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، اجتماعاً أمس في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، مع لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية جمهورية رومانيا.

وركز الحوار على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع إمكانات الاستثمار، وتعزيز التعاون بين البلدين، ومواجهة التحديات الإقليمية. وأكد اللقاء الالتزام المشترك بين الإمارات العربية المتحدة ورومانيا، لتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف سبل النمو المتبادل.

وأكد الجانبان على الإمكانات الهائلة للتعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

كما تطرقت المناقشات إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، وحل النزاعات بالطرق السلمية، لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

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