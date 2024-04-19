وزارة الصناعة تدعو المستثمرين والشركات لمعرض «اصنع في الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بترويج المبادرات والمشاريع الداعمة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

وجاءت مشاركة الوزارة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، تأكيداً للعلاقة الوثيقة بين ملف الصناعة، والطاقة، وما يرتبط بحلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وكذلك لدعوة الشركات والمستثمرين للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات» المقرر عقده في أبوظبي 27 مايو المقبل.

وعرضت الوزارة من خلال منصتها أبرز الممكنات والفرص التي تقدمها مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز دور التقنيات والحلول التكنولوجية في تطوير الصناعات، وحماية البيئة، وتعزيز الابتكار.

سياسات

وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور في القطاع الصناعي في الدولة وتراعي ممارسات الاستدامة، وكان آخر هذه الإنجازات تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، كخطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة.

وتعزز اللائحة أداء القطاع الصناعي وتدعم جهود خفض استهلاك الطاقة في القطاع، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وكذلك توجهات الوزارة لخفض الكربون في القطاع الصناعي بما يحقق مستهدفات خريطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93 في المئة بحلول 2050.

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