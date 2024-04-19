مشاركة بارزة لـ «كهرباء دبي» في قمة طاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، التي استضافتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، من 16 إلى 18 أبريل 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً كبيراً من كبار الشخصيات والمسؤولين والمشاركين في القمة، الذين أشادوا بمشاريع الهيئة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

واطلع الزوار على أبرز مشاريع الهيئة في الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد على 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,627 ميغاوات، ويسهم المجمع في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وزار منصة الهيئة وفد من جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة يو جيه سونج سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلّع على عدد من مشروعات الهيئة، تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

كما تعرف الوفد إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته الهيئة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. واستمع الوفد الكوري كذلك إلى شرح حول «مبنى الشراع»، المبنى الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.

ريادة

وخلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، سلطت الهيئة الضوء على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، التي تستخدمها في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاوات. ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بارتفاع يزيد على 263 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميغاوات ساعة، وذلك وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

كما سلطت الهيئة الضوء على المرحلة السادسة من المجمع، التي تنفذها بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4,660 ميغاوات بحلول عام 2026، بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميغاوات.

عرضت منصة الهيئة كذلك نموذجاً لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، الذي تنفذه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يومياً، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه، باستثمارات تبلغ 3 مليارات و377 مليون درهم.

وسلطت منصة الهيئة الضوء على «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، حيث انتهت الهيئة من تركيب نحو 390 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، لدعم التنقل الأخضر، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

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