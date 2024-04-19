«خيرية الشارقة» تسخر إمكاناتها لمساندة المتضررين من آثار المنخفض الجوي

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت جمعية الشارقة الخيرية، تسخيرها كافة فرق عملها لمساعدة المتضررين جراء المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد مؤخراً.

وقال ناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في كلباء، إنه عملاً بالنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الخيرية، وضمن المسؤولية المجتمعية، تعمل فرق المساعدات الداخلية على دراسة أعداد الأسر المتضررة، لاتخاذ الإجراء اللازم والمناسب وفق احتياجات كل أسرة، مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير بدائل للمتضررين، كل وفق احتياجاته، بالشكل الذي يضمن استقرار المجتمع وترابط أفراده.

ودعا ناصر مسعود إلى مساندة الجميع، والمساعدة في الوصول إلى جميع المتضررين، للقيام بما يجب علينا تجاههم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز