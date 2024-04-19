«فرجان دبي» قدمت الدعم لـ850 عائلة خلال المنخفض الجوي

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت مشاركة «فرجان دبي» المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين الفرجان بالمناطق السكنية في دبي مع الجهات الرسمية في إمارة دبي لتجاوز تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية، منسجمة مع الأرضية والأسس التي انطلقت منها في أبريل من العام 2021، بهدف ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي، ودعم جهود الجهات الحكومية، وتعزيز الهوية الوطنية، حيث عمدت إلى تحشيد جهود الجمهور لدعم العمل الدؤوب والمتواصل للجهات الرسمية لمساعدة المتضررين من آثار العاصفة المطرية، وذلك عبر إنشاء 10 مجموعات على تطبيق «الواتس آب» تدعو للتطوع ضمن هذه الجهود، والتي انضم إليها خلال ساعات أكثر من 270 متطوعاً لإنقاذ المتضررين، والتي نجحت في المساهمة بإنقاذ ومساعدة أكثر من 850 عائلة ومركبة تضررت من الأمطار، علاوة على توفير أدوية للمرضى المحتاجين، وإخلاء بيوت، ومساعدة كبار المواطنين وتوصيل المواد الغذائية لهم.

مسؤولية

وأكدت علياء الشملان المؤسس والمدير العام لفرجان دبي إن المبادرة التي حملت شعار «إنقاذ الفرجان» تعكس روح المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ثقافة التطوع تشهد تحولاً إيجابياً في المجتمع، حيث تنتشر بين الشباب من الجنسين، ومن خلال التواصل والعمل الفعّال، مشددة على أن جهود المبادرة تنسجم مع توجهاتها وتنبثق عن حسها الوطني المسؤول تجاه مختلف القضايا المجتمعية.

وأضافت: منذ إطلاق مبادرة فرجان دبي، كان هدفنا واضحاً وثابتاً وهو تعزيز روابط التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع، ودعم جهود الجهات الحكومية، ومن هذا المنطلق سارعنا لتقديم المساعدة للمتضررين بفعل الأمطار الغزيرة، متوجهة بالشكر الجزيل لكل المتطوعين الذين انضموا إلى مجموعات الواتس آب فور تأسيسها، مؤكدة أن هذه الاستجابة السريعة والفعّالة تعكس قوة وتماسك المجتمع وأهمية الجهود والعمل الموحد وصولاً إلى النتائج المرجوة والإنجازات.

وقالت إن روح المبادرة دفعت أهالي الفرجان إلى إبداء الرغبة في تقديم ومد يد العون لدعم مبادرة «تنظيف الفرجان التي ستنطلق» اليوم «بالتعاون مع بلدية دبي والجهات المعنية المسؤولة.

جهود

وتمكنت فرق المتطوعين من تلبية نداء استغاثة لعائلة في الطوار 4 حيث تم توفير الرعاية الطبية للأم من خلال فريق طبي من أصحاب الفريج، وتطويق ماس كهربائي تعذر على أفراد العائلة معرفة مصدره بسبب تدفق المياه، ونجح فريق فرجان دبي من مساعدة فتاة علقت في محطة مترو الراشدية وإيصالها إلى منزلها في منطقة الورقاء 1، حيث نجح المتطوعون من فرق الإنقاذ عبر «واتس آب» من الوصول إلى الفتاة وإيصالها سالمة لذويها، فيما تم توفير الدعم لأسرة من منطقة ند شما مؤلفة من 6 أشخاص، علقوا بفعل غزارة أمطار الخير داخل منزلهم وتم استقبالهم في بيت من أصحاب الفريج، ونجح فريق المتطوعين من إيصال مواد غذائية لعدد من الموظفين في عيادة ند الحمر ممن لم يتمكنوا من مغادرة المكان وعددهم 80 موظفاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز