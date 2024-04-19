المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق ألتيرّا يتعاونان لتسريع جهود الاستثمارات المناخية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلن كل من المركز العالمي لتمويل المناخ، المبادرة الرائدة التي أطلقها مؤتمر الأطراف «COP28» وصندوق ألتيرّا، أكبر أداة استثمارية خاصة تركز على المناخ في العالم، أمس عن تعاونهما بهدف تعزيز جهود الاستثمارات المناخية في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وتم إطلاق صندوق ألتيرّا خلال مؤتمر الأطراف «COP28» بوصفه صندوقاً رائداً بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لتشجيع الاستثمارات المناخية، وهو يهدف إلى سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة. ويقوم الصندوق على هيكلية مبتكرة مؤلفة من قسمين، وهي مصممة لسد فجوة الاستثمار في الحلول اللازمة لدعم جهود الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية، وتوجيه الاستثمارات نحو دول جنوب العالم، وتوفير استراتيجيات وفرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

منظومة

وبدوره يعمل المركز العالمي لتمويل المناخ على إنشاء منظومة عمل تشجع الاستثمار في المشاريع المرنة والمستدامة ومنخفضة الكربون، والتي تستفيد من أحدث الأبحاث وبرامج بناء القدرات مع الاستعانة بأبرز الخبراء لإعداد أطر مالية مناسبة. وتستند الشراكة إلى توظيف القدرات المشتركة للجانبين في تعزيز العمل المناخي، حيث يسعى المركز العالمي لتمويل المناخ إلى تجاوز العقبات الرئيسية التي تعيق تدفق الاستثمارات المناخية، بالتالي توفير الوصول إلى التمويل المناخي بسهولة وأسعار معقولة.

ويتيح المركز للخبراء والمؤسسات المالية والشركات والحكومات فرصة التعاون والابتكار في مجال المناخ، إلى جانب توجيه رأس المال نحو الحلول والمشاريع والمبادرات المناخية التي تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والنامية. ويتعاون المركز العالمي لتمويل المناخ مع صندوق ألتيرّا في عدد من المجالات الرئيسية على تعزيز القدرات العالمية وتشجيع الاستثمارات في مجال المناخ، بما في ذلك «الأثر»، حيث يتعاون الطرفان لتطوير نهج مشترك نحو إعداد أطر الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتفعيل مشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع إطار الأثر المناخي المتطور لصندوق ألتيرّا.

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