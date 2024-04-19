مساجد دبي جاهزة لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، بجولة تفقدية على مساجد الإمارة عقب موجة التقلبات الجوية غير المسبوقة التي مرت بها البلاد بسلام، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك للاطمئنان والاطلاع على سير الأعمال وخطة الصيانة.

كما تفقد المهيري والوفد المرافق له عدداً من المساجد التي تضررت بسبب الحالة الجوية، ووقف على أعمال الصيانة الجارية لها حالياً، وناقش مع المسؤولين في المواقع كيفية معالجتها.

ووجه المهيري فرق العمل بسرعة التنفيذ، ومن هذه المساجد: مسجد أسد بن الفرات ومسجد خلفان بن ظاهر بمنطقة الخوانيج ومسجد حمد الهويدي بمنطقة الكرامة.

وأعرب عن تقديره وثنائه لجهود فرق العمل في الدائرة التي عملت خلال 48 ساعة الماضية في متابعة جوامع ومساجد الإمارة كافة، وذلك خلال جولته التفقدية لبعض المساجد للاطلاع على سير الأعمال.

وأكد على الجهوزية التامة لاستقبال رواد المساجد من المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم.

من جانبه أفاد المهندس محمد جاسم المنصوري مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد بأنه لم يتضرر عدد كبير من المساجد في الإمارة، وذلك بفضل البنية التحتية القوية لإمارة دبي عموماً والمساجد بصفة خاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز