80 عملية نفذها «إنقاذ الإمارات» في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نجح أعضاء فريق إنقاذ الإمارات التطوعي، والمعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، خلال الحالة الجوية التي تأثرت بها الدولة، ومنها منطقة العين في تنفيذ 80 عملية إنقاذ، تراوحت بين حالات متضررة لاسيما العالقين بمركباتهم في الوديان والوحل، والذين تعطلت مركباتهم ميكانيكياً أيضاً، وأخرى علقت في مناطق البر، إلى جانب تطبيق الدعم والمساعدة اللازمة للذين تضررت منازلهم، وغرقت مركباتهم في المنازل والقيام بعملية سحبها.

وقال علي محمد الشمري مؤسس الفريق لـ«البيان»: «يعكف الفريق على القيام بالكثير من المهام الصعبة كتقديم يد العون والدعم للمتعطلين على الطرق، إضافة إلى عمليات الإنقاذ والانتشال التي تمت خلال الحالة الجوية التي مرت بها الدولة وما يميز الفريق هو روح التحدي والمغامرة، والخبرات التي تميز كل عضو من الفريق على حسب مجاله وتخصصه، وأهم شيء هي المبادرة لتقديم الخير بلا مقابل».

وأوضح عبدالله علي المعمري، مشرف الفريق في مدينة العين أن أعضاء الفريق بذلوا جهودهم في مساعدة المتضررين خلال الحالة الجوية، حيث قمنا بتنفيذ 80 عملية إنقاذ للمتضررين، لاسيما هؤلاء العالقين في مناطق الوديان والوحل، والمتضررين أيضاً في منازلهم إزاء دخول مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه فيها.

وأكد المهندس عبدالرحمن حسون، مبتكر تطبيق إنقاذ الإمارات التطوعي، بأنه يمكن التواصل مع الفريق عبر تطبيق ذكي على الهواتف للاستجابة لبلاغاتهم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

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