محمد بن راشد يعزي في وفاة خليفة المهيري

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد بودهوم المهيري، والد كل من عبيد وثاني وأحمد و محمد خليفة بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموهم لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهم عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سمو الشيوخ لمواساتهم في مصابهم الجلل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز