«الدار» تطلق أول نظام سحابي ذكي لإدارة المناطق في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية عن تعاونها مع شركة «سيمنس» لجعل سعديات غروف، المجمّع المتكامل متعدد الاستخدامات الذي لا يزال قيد التطوير في قلب المنطقة الثقافية لإمارة أبوظبي، نموذجاً عالمياً رائداً للحياة الحضرية الذكية. تم توقيع الاتفاق خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي.

وبالاستفادة من محفظة «سيمنس إكسيليريتور» ومنصتها السحابية «بيلدينغ إكس»، ستطلق الدار أول نظام سحابي ذكي لإدارة المناطق في دولة الإمارات يغطي مجتمع سعديات غروف بأكمله. ويشكّل ذلك الاستثمار الأهم عالمياً في التكنولوجيا الذكية لدعم مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدامات.

يرتكز النظام الجديد على نموذج تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS)، ويشمل ذلك توفير تحليلات متقدمة للطاقة بما يدعم خفض الانبعاثات تماشياً مع خطة الدار لتحقيق صافي انبعاثات صفري، كما يساعد قاطني المشروع على تبني أساليب حياة صديقة للبيئة والاستمتاع بتجربة مصممة خصيصاً لضمان سعادتهم ورفاهيتهم الشخصية. وستقوم أجهزة الاستشعار بمراقبة جودة الهواء ومستويات الضوضاء في المنطقة، في حين تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوير تقنيات متقدمة للصيانة التنبؤية وضمان أعلى مستويات السلامة والأمان. وسيقوم النظام أيضاً بمراقبة دورات حياة الأصول وتحقيق التوأمة الرقمية بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية في المنطقة.

وسيتم دمج هذه الحلول ضمن لوحة معلومات مُعدّة خصيصاً مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل محفظة الدار بكاملها، بما في ذلك المشاريع الجديدة والحالية. ويسهم ذلك في اتساق معايير الجودة والكفاءة التشغيلية عبر محفظة الشركة مع ضمان رقابة مركزية وآمنة للبيانات.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «يمثل طرح أول نظام سحابي ذكي لإدارة المناطق في دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تطبيق التكنولوجيا الرقمية على نطاق واسع في القطاع العقاري. وتعكس شراكتنا مع «سيمنس» التزامنا الدائم بتعزيز جودة حياة الناس والحفاظ على البيئة عبر تطوير حلول حضرية مبتكرة ومستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات والشرق الأوسط: «يسرنا التعاون مع الدار في هذا المشروع الرائد؛ وباستخدام أحدث عروض سيمنس إكسيليريتور، منصة الأعمال الرقمية المفتوحة التي تسهم في تسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ستتمكن الدار من إدارة محفظتها الاستثمارية بكفاءة أكبر.

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