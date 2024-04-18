توقعات الطقس في الإمارات من الجمعة إلى الثلاثاء
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الجمعة رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً بعد الظهر.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الامطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي بوجه عام يصبح غائم غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أخر الليل - مع ارتفاع في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق - انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.