توقعات الطقس في الإمارات من الجمعة إلى الثلاثاء

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الجمعة رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الامطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد



الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين



الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي بوجه عام يصبح غائم غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أخر الليل - مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء



الطقس: غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق - انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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