"الإسعاف الوطني" يستجيب لـ 1426 بلاغاً خلال فترة المنخفض الجوي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح “الإسعاف الوطني” بالحرس الوطني في تلبية 1426 بلاغاً تلقاها من مختلف أنحاء الإمارات الشمالية تطلبت استجابات فورية من طواقمه وذلك خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري وصاحبه هطول أمطار غزيرة وجريان سيول.

وعملت طواقم الإسعاف الوطني على مدار الساعة على إسعاف ونقل المرضى والمصابين للمستشفيات مسجلة ارتفاعاً بلغ 91% في عدد البلاغات المستلمة مقارنةً بمتوسط الأيام العادية.

يأتي ذلك في إطار جهود“الإسعاف الوطني” تعزيز كفاءة الاستجابة وسلامة المجتمع، ودعم خطة الاستجابة الوطنية للأحوال الجوية من خلال رفع القدرات والتنسيق الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ والأزمات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز