محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المهيري

المصدر: البيان

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قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس)، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد بودهوم المهيري، والد كل من عبيد وثاني وأحمد و محمد خليفة بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

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