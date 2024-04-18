حمدان بن محمد يوجه بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة في دبي

المصدر: البيان

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وجَّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المسؤولين في الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "إكس": "وجهنا اليوم المسؤولين في الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة".

وأضاف سموه: "وخلال لقاء مع عدد من المسؤولين المعنيين بالتعامل مع الحالة الجوية التي شهدناها خلال الأيام الماضية تابعت مستجدات العمل والجهود التي تبذلها مختلف الجهات خلال هذا الظرف الاستثنائي".

وتابع سموه: "واثقون من قدرة دبي على الاستفادة من هذه التجربة وستبقى سلامة كل مواطن ومقيم وزائر على رأس أولوياتنا. حفظكم الله وحفظ دبي ودولتنا العزيزة".

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