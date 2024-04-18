الإمارات أول دولة تنجح بالوصول إلى مدينة خانيونس الفلسطينية وتقديم المساعدات لأهلها

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وضمن الجهود المبذولة نجحت الإمارات العربية المتحدة كأول دولة في الوصول إلى مدينة خانيونس الفلسطينية في جنوب قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلها والتي تشمل تقديم آلاف الطرود الغذائية والمستلزمات الأساسية.

دولة #الإمارات العربية المتحدة تَنجح كأول دولة في الوصول لمدينة #خانيونس جنوب قطاع التأمين بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، لتقديم آلاف الطرود الغذائية والمستلزمات الأساسية@alfaresalshahm3 #صحيفة_البيان pic.twitter.com/YlQvNlfjeo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 18, 2024

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