راشد بن حميد النعيمي: رؤية عجمان 2030 تسعى لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، وضع خطة استراتيجية محدثة شاملة للبنية التحتية بالإمارة، بعد تداعيات أمطار الخير والحالة الجوية التي استمرت خلال الأيام الماضية مصحوبة بأمطار غزيرة لم تشهدها الدولة منذ 75 عاماً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بالدائرة، مع عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والمديرين التنفيذيين، والمديرين المختصين بالأعمال الميدانية.

وقال الشيخ راشد في مستهل الاجتماع: إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستعمل الدائرة بشكل فوري على دراسة حالة البنية التحتية بإمارة عجمان، وإعداد خطة تطويرية شاملة تتواءم مع كافة الحالات الطارئة، مبيناً أن عجمان تمتلك منظومة متطورة للبنية التحتية المتكاملة والمصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، وتسعى الدائرة بشكل دائم ودؤوب لاستشراف النماذج المثالية في التحسين الشامل والتطوير المنشود.

توجيهات

وأوضح أن القطاع الحيوي يحظى بتوجيهات كريمة ودائمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير بنية تحتية قوية في كافة مناطق الإمارة، متابعًا أن العمل سيتم انسجامًا مع رؤية عجمان 2030 لإعداد خطة شاملة ومتكاملة تضمن الجهوزية التامة في التعامل مع كافة الحالات الطارئة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى ، لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

ووجه الشيخ راشد قطاعات الدائرة لتكثيف الجهود والتنسيق المشترك لإعداد المحاور الرئيسية للخطة المحدثة الهادفة لمواكبة الطوارئ والتغيرات باختلاف أنواعها، مثمناً جهود الكفاءات الميدانية التي عملت جاهدة لاحتواء آثار المنخفض الجوي وتعاملت بشكل فوري مع البلاغات الواردة بالتعاون مع فرق الطوارئ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز