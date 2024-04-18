قرقاش: تخرج الإمارات أكثر قوة وصلابة بعد كل ظرف استثنائي لتبقى مسيرتها التنموية شامخة على الدوام

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، استعادة الإمارات تألقها ونشاطها بكل حيوية في كافة مناحي الحياة بعد العاصفة التاريخيّة غير المسبوقة.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بعد عاصفة تاريخيّة غير مسبوقة تستعيد الإمارات تألقها ونشاطها بكل حيوية في كافة مناحي الحياة".

وأضاف معاليه: "‏ظروف مناخية استثنائية نتعلم منها الكثير وكعادتنا نخرج أكثر قوة وصلابة لتبقى مسيرتنا التنموية شامخة على الدوام".

‏وختم معاليه: "حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً ومقيمين من كل مكروه وأدامها واحة أمن وأمان".

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