محمد بن زايد: مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج ثابت للإمارات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونتطلع بكل تفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة".

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