57 % ارتفاع حجم أنشطة برنامج دبي للتطوع بين عامي 2022 و2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع في عدد الأنشطة التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة بين العامين 2022 و2023 بنسبة 57 %، كما سجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد المتطوعين النشطين بين العامين بنسبة 60 %.

وبينت الهيئة أن الارتفاع الكبير في حجم الأنشطة التطوعية جاء بسبب ازدياد عدد الفرق التطوعية والمتطوعين المتخصصين ما أسهم في ارتفاع عدد الفعاليات والأنشطة التطوعية من 622 في العام 2022 لتصل إلى 1437 نشاطاً تطوعياً في العام 2023.

وارتفع عدد المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع بنسبة 23 % وذلك من 44547 متطوعاً ومتطوعة في العام 2022 إلى 54936 في العام 2023، وهو ما أسهم أيضاً في ارتفاع حجم العمل التطوعي في إمارة دبي بشكل عام.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: «إن هذا الارتفاع يبشر بوعي أفرد المجتمع وخاصة الشباب بأهمية العمل التطوعي وحرصهم على المشاركة في البرامج التي تعزز من التماسك والتكافل الاجتماعي واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي لمساندة ودعم فئات المجتمع وتعزيز التلاحم الاجتماعي».

وقال بن حريز: «أسهم ارتفاع عدد المتطوعين في العام 2023 وازدياد عدد الأنشطة التطوعية في ارتفاع عدد الساعات التطوعية التي سجلها برنامج دبي للتطوع بنسبة 28 %، وذلك من 364141 ساعة تطوعية في العام 2022 إلى 467545 ساعة تطوعية في العام 2023، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على حجم الوفر المالي الذي ارتفع بالنسبة نفسها من 28,402,998 درهماً إلى 36,468,510 دراهم».

وتتيح هيئة تنمية المجتمع للراغبين بالتطوع من الأفراد أو الفرق التطوعية أو الشركات الراغبة بعرض فرص تطوعية التسجيل في برنامج دبي للتطوع والذي يعد منصة شاملة وجامعة للعمل التطوعي في إمارة دبي، ويسهم في توحيد الجهود للاستفادة من طاقات المتطوعين في المجالات اللازمة لاستدامة التنمية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة بشكل عام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز