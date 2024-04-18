رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أمس ، رسالة خطية من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

تسلم الرسالة .. معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال استقباله في العاصمة أبوظبي، معالي برويز شهبازوف وزير الطاقة الأذري.

بحث الجانبان، خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات و أذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين في شتى المجالات خاصة الطاقة، والطاقة المتجددة إضافة إلى المواضيع المتعلقة باستضافة أذربيجان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

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