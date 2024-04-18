«كهرباء دبي» و«أكوا باور» تحققان الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع مجمع حصيان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور السعودية عن الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي.

ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات و377 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040.

وضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، تم تحقيق الإغلاق المالي لمشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه، والذي يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية في إطار استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.

ويمثل التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر أولوية وطنية بالنسبة لمؤسسات الدولة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

حماية البيئة

وأضاف معالي الطاير أن المشروع يدعم أهداف عام الاستدامة 2024 في دولة الإمارات لحماية البيئة والحفاظ عليها لصالح الأجيال الحالية والقادمة وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050.

وتعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.

وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «نحن فخورون بالتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المشروع الذي سيكون له دور مهم في تحقيق خطة دبي الطموحة لإنتاج 100 % من المياه المحلاة بحلول عام 2030 باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة. وتعد هذه الشراكة نموذجاً للمشاريع النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها بالتعاون مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي حرصاً منا على المساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

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