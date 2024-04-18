اعتماد جداول امتحانات نهاية العام لطلبة التعليم المستمر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023 - 2024 (الفترة الأولى)، لطلبة التعليم المستمر المتكامل، بكافة مساراته «الدراسة الأكاديمية والمنزلية»، والتي تنعقد خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 7 مايو المقبل، ويستهلها طلبة الثاني عشر بمادة الفيزياء، ويؤدون الامتحانات «حضورياً إلكترونياً».

وتستهدف الاختبارات طلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، إذ تقرر إجراء الاختبار المركزي الختامي «امتحانات نهاية العام»، لطلبة الثاني عشر بمساراته الثلاثة، يوم 29 أبريل، ويتحدد موعد انتهاء الامتحانات وفقا لعدد المواد في كل مسار وتوزيع الأيام، فيما يبقى زمن الامتحان لطلبة الثاني عشر 120 دقيقة لكل مادة امتحانية تبدأ من الساعة 6:30 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8:30 صباحاً.

وشددت ضوابط امتحانات نهاية العام الجاري لطلبة التعليم المستمر، على إلزامية حضور الدارس إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة من بدء الاختبار، ليتمكن من استلام تذكرة الامتحان، في وقت تقدر مدة الامتحان الواحد 120 دقيقة، وتطبق الامتحانات إلكترونياً عبر نظام سويفت للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، من خلال الحضور الواقعي في لجان امتحانية خاصة في مدارس التعليم العام.

وأفادت المؤسسة عبر الموجهات العامة بأن فقرات الأسئلة غير مقيدة بمحددات زمنية، ويسمح للدارسين بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان، موضحة أنه يحق للدارسين الخروج من القاعة الامتحانية بعد ساعة من بدء الامتحان (منتصف الوقت).

وتركز الاختبارات على مواد المجموعة A التي تضم اللغتين «العربية والانجليزية والرياضيات، ومواد العلوم بفروعها»الكيمياء والفيزياء والأحياء»، وعلى الطلبة في مختلف المسارات الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الجدولة الزمنية.

وبحسب الجداول المعتمدة يستهل طلبة الصف الثاني عشر المسار العام الأكاديمي والدراسة المنزلية، سباق الامتحانات بمادة الفيزياء يوم 29 أبريل الجاري، ويليها مادة التربية الإسلامية 30 منه، ثم اللغة العربية يوم 1 مايو المقبل، ويؤدون الامتحان في مادة اللغة الانجليزية يوم 2 منه، يليها الدراسات الاجتماعية يوم 3 من الشهر ذاته، ثم الرياضيات في 6 منه، ويختتم طلبة المسار العام بالأحياء أو الكيمياء يوم 7 من الشهر ذاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز