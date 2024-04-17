عبدالله بن زايد ووزير خارجية البوسنة والهرسك يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي علم الدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض الطرفان أيضاً التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها التنموية، والاقتصادية، والتجارية، والمناخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع البوسنة والهرسك، واستثمار كافة الفرص المتاحة، لدفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في مختلف المجالات.

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