خلف الحبتور يعلن عزمه إطلاق قناة تلفزيونية "تنشر السعادة"

المصدر: البيان

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أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن عزمه إطلاق قناة تلفزيونية جديدة تكون منارة للإيجابية، مصممة لتحفيز وإلهام ونشر السعادة حول العالم.

وقال الحبتور في تدوينة له على حسابه على منصة التواصل الجتماعي "X": "في عصر يغلب فيه صخب الأخبار السلبية على لحظات الفرح والنجاح، قررنا إطلاق قناة تلفزيونية جديدة تكون منارة للإيجابية، صُممت لتحفيز وإلهام ونشر السعادة حول العالم".

وأضاف الحبتور: "نحن محاطون بالأخبار السلبية والخوف أينما التفتنا في العالم، لذا نحن بحاجة إلى التركيز على الإيجابية وتسليط الضوء على النجاحات والأخبار الجيدة لتحفيز الناس على أن يكونوا أكثر سعادة وإنتاجية. "تفاءلوا بالخير، تجدوه"، والخير موجود من حولنا، ونسعى من خلال هذه القناة إلى تسليط الضوء عليه. أتطلع شخصياً إلى الشروع في هذه الرحلة لإعادة تشكيل السرد وإعادة التركيز على الإيجابية".

وأشاد خلف الحبتور في حديثه بكفاءة كوادر الوطن في التعامل مع الحالة المطرية التاريخية التي تعرضت لها الإمارات.

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