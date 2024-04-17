«الوطني للبحث والإنقاذ» ينفذ 136 عملية بحث وإنقاذ و إخلاء خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الأحوال الجوية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء الإستراتيجيين، 136 عملية بحث وإنقاذ وإخلاء طبي لعدد من الأفراد الذين حوصروا بسبب جريان الأودية وغرق وتعطل المركبات ودخول مياه الأمطار في المباني وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة.

وتضمنت العمليات، 65 عملية إخلاء طبي، و71 عملية تنسيق بحث وإنقاذ، حيث تم إخلاء المحاصرين إلى مكان آمن، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وتؤكد عمليات الإنقاذ الالتزام الراسخ للحرس الوطني بتعزيز أمن الوطن وسلامة المقيمين على أرضه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز