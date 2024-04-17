كميات الأمطار التراكمية للحالة الجوية على الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى كمية أمطار سقطت على الدولة خلال الحالة الجوية بين الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري في خطم الشكلة بالعين بواقع 259.5 ملم، وكلاء بالشارقة 239.5 ملم، والمرموم 219.4 ملم، ووادي الطوى 205.6 ملم، ومرغم 200.6 ملم.

كما سقطت خلال نفس الفترة كميات كبيرة من الأمطار على مناطق متفرقة في أبوظبي ودبي والعين والظفرة والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.

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