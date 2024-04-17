طرق دبي توضح المحطات التي يعمل بها مترو دبي على الخط الأخضر
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بأن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأخضر في المحطات التالية: من محطة اتصالات من e& إلى محطة أبو هيل ومن محطة الخور إلى محطة الراس. مع العلم أنه تم توفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة.
تعلمكم #هيئة_الطرق_و_المواصلات بأن #مترو_دبي يعمل حالياً على الخط الأخضر في المحطات التالية: من محطة اتصالات من e& إلى محطة أبو هيل ومن محطة الخور إلى محطة الراس. مع العلم أنه تم توفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة.— RTA (@rta_dubai) April 17, 2024
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