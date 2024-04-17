«دبي للأمن الإلكتروني» يستعرض مشاريع مبتكرة في «جيسيك جلوبال»

المصدر: دبي - وام

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يستعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الـ13 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات العالمي «جيسيك جلوبال 2024»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 حتى 25 أبريل الجاري، مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تندرج ضمن مسار استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً بمجال الأمن الإلكتروني.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أهمية انعقاد «جيسيك جلوبال 2024» باعتباره محطة سنوية للخبراء والمسؤولين في مجال الأمن السيبراني من المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني يعتبر حجر الزاوية في تأمين مسيرة التحول الرقمي في ظل المتغيرات العالمية، ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة ضمن عصر الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والميتافيرس وغيرها.

وأضاف: «إن الأمن السيبراني يشكل صمام أمان للمدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا في تأمين أسلوب الحياة الرقمي والاقتصاد الرقمي النشط والجاذب للاستثمارات. ونحن ماضون في اعتماد أحدث الوسائل العلمية والعملية في هذا المجال انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني». وقال: إن الأمن السيبراني اليوم، يعد ضرورة أساسية في ضوء تنامي المخاطر حيث تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة الجرائم السيبرانية ارتفعت بمعدل سنوي يصل إلى 10 تريليونات دولار بين عامي 2015 و2025، فيما يزداد الإنفاق على الحلول السيبرانية بمعدل تريليون دولار سنوياً، ويبلغ حجم اقتصاد الأمن السيبراني اليوم حوالي تريليوني دولار على مستوى العالم.

أهمية

ومن جانبه، قال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن دبي تولي أهمية استثنائية لمواجهة التهديدات السيبرانية انطلاقاً من الموقع الريادي لاقتصاد دبي والحاجة الدائمة لتطوير الكفاءات الوطنية والحلول المبتكرة في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية تتطلب الكثير من التعاون وتضافر الجهود بين الدول والمنظمات والقطاعات المختلفة لضمان أعلى درجة من المرونة السيبرانية والكفاءة في مواجهة التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يشارك للمرة السابعة على التوالي في معرض جيسيك جلوبال، الذي يعد منصة عالمية رائدة في مجال أمن المعلومات. وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 750 علامة تجارية تعرض ابتكاراتها أمام أكثر من 20 ألف زائر متوقع من 130 دولة.

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