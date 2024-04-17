إطلاق النسخة المتكاملة من تطبيق «إسكان أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن إطلاق النسخة المتكاملة من تطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، والذي تم تطويره ليكون منصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، تضم جميع الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل ميسر.

وتمكن النسخة الجديدة من التطبيق المواطنين في إمارة أبوظبي من الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة لاستكمال رحلتهم في الحصول على المنفعة السكنية بسهولة ويسر، ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: يأتي تطبيق «إسكان أبوظبي» انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي، وتوفير خيارات إسكانية مبتكرة ضمن مجتمعات متكاملة. حيث قمنا بتطوير منصة رقمية متكاملة تمكن مواطني الإمارة من الحصول على جميع خدمات المنافع السكنية التي تلائم احتياجاتهم، بكفاءة وفعالية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الإجراءات والعمليات التي من شأنها توفير تجربة متعامل رقمية متطورة تتميز بالسهولة واليسر.

وأضاف المهيري: «عملت الهيئة على إعادة هندسة العمليات التي تقدمها من خلال التطبيق بهدف أتمتة رحلة الحصول على الخدمات السكنية، وتحقيق التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، وذلك في إطار مساعينا لتبني مبادرات التحول الرقمي التكاملي بما يتماشى مع أجندة برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وبهدف الارتقاء بمعدلات رضا المتعاملين عن الخدمات السكنية في إمارة أبوظبي».

ويتيح تطبيق «إسكان أبوظبي» إمكانية إنشاء ملف سكني، وإظهار حالة الأهلية لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل تلقائي، إلى جانب تمكين المتعامل من الاطلاع على مراحل الطلب ومتابعة حالته، بالإضافة إلى توضيح جميع الخطوات المتبقية لإتمام طلبه وحصوله على المنفعة السكنية.

كما يتيح الحصول على العديد من الخدمات الإضافية، والتي تشمل خدمات الإعفاء من القروض السكنية، إيقاف استقطاع أقساط القرض السكني، وإلغاء موافقة قرض صادر، وتغيير نوع القرض، وتخفيض قيمة القرض، وتغيير الملكية، وإضافة أو حذف شريك، وإضافة أو حذف كفيل، واستخراج وتحميل شهادة حالة الخدمة السكنية، إلى جانب التقديم على خدمات السداد المبكر للقرض السكني عبر التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على كافة المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية مما يمكن المتعامل من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، إلى جانب توفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق.

ويتضمن التطبيق ربطاً إلكترونياً مع أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، مما يجعل منه منظومة إسكانية رقمية متكاملة لا تقتصر على خدمات الهيئة فقط، بل تتيح للمتعامل إمكانية الحصول على الخدمات السكنية التي تقدمها الجهات الأخرى عبر التطبيق، وذلك بهدف تمكين المواطنين في الإمارة من إنجاز معاملاتهم السكنية تحت مظلة منصة رقمية واحدة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى، عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، خدمة إتمام إجراءات تسجيل ملكية الأراضي السكنية والمساكن والحصول على سندات الملكية والمقدمة من دائرة البلديات والنقل من خلال التطبيق، كما يمكن التقدم بطلب على خدمة تسجيل معاملة الرهن العقاري، واجتياز متطلبات برنامج الثقافة المالية الذي يعد من المتطلبات الأساسية اللازمة لفتح حساب القرض السكني للتمكن من المضي قدماً في تفعيل القرض السكني والاستفادة منه مباشرة عبر التطبيق. كما يوفر التطبيق خدمة حجز موعد لزيارة مركز «إسكان أبوظبي» للراغبين في الحضور الشخصي، إلى جانب إمكانية الوصول للأسئلة الشائعة وطلب الدعم عبر التطبيق.

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