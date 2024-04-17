فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للفترة الثانية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025، لجميع المراحل الدراسية ويستهدف التسجيل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لـ 3 فئات وهم: الطلبة المستجدون الملتحقون لأول مرة بالمدارس الحكومية، والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة وهم الطلبة الراغبون في الانتقال من الدراسة خارج الدولة، وذلك اعتباراً من يوم غد الموافق لـ 18 الجاري حتى 3 مايو المقبل.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل الكترونياً من خلال موقع المؤسسة الالكتروني أو تطبيقها الذكي.

وحددت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، حيث يسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل، وأما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من العام المعني، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة ولم يتجاوزوا سن الـ 8 في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.

ويسمح للطلاب المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم بالتسجيل في المدارس الحكومية ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك وفقاً للفئات المعتمدة.

وأفادت المؤسسة أنه يتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطلاب أصحاب الهمم في المدرسة من خلال الخدمة المقدمة، حيث يمكن لأولياء الأمور حجز موعد مناسب لإجراء التشخيص اللازم، وتُمنح أولوية لهم للانضمام إلى أقرب روضة أو مدرسة وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

وجاء في الشروط أنه يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الثاني في مدارس التعليم العام وفقاً لعدة شروط منها تحقيق معدل درجات مرتفع في 3 مواد على الأقل، ويجب ألا يقل المعدل عن 90 % في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، أو ما يعادلها في نظام الوصف (A-B)، وهذا الشرط مطلوب للقبول في الصفوف من الثاني إلى الثاني عشر.

وبالنسبة للطلاب القادمين من المدارس الخاصة، يجب توفير الشهادات الدراسية المطلوبة ومعادلتها وتصديقها وفقاً للإجراءات المعتمدة، كما يجب أن تتم معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من الأنظمة التعليمية الأجنبية، ويجب تصديق الشهادات والوثائق الصادرة من خارج الدولة من قبل الجهات المعنية ووزارة الخارجية وسفارة الإمارات بالدولة الصادرة، ثم تصديقها من وزارة الخارجية. وأكدت المؤسسة أن حجز المقعد يعتبر موافقة مبدئية، وتعتمد القبول النهائي بعد استيفاء جميع شروط القبول في نهاية العام من قبل «الإمارات للتعليم المدرسي».

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