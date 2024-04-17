الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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عمت أمطار الخير أمس الدولة حيث هطلت بغزارة على مختلف المناطق أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة، وسارعت الفرق المختلفة لتأمين راحة وسلامة الجمهور حيث عملت هيئة الطرق في دبي والشرطة والبلديات في مختلف الإمارات بشكل متواصل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد انحسار المنخفض الجوي الذي سيطر على البلاد خلال اليومين الماضيين ظهر اليوم.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد فقد شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ 9 مساءاً أمس تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية.وشهدت كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وام القيوين ورأس الخيمة سقوط أمطار غزيرة وشديدة الغزارة ومتوسطة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد والبرد على بعض المناطق، حيث كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة على أبوظبي في شاطئ الراحة ومطار زايد الدولي ومصحوبة بالبرد في البطين وغنتوت.

كما هطلت أمطار غزيرة في دبي على شارع الشيخ مكتوم بن راشد وحتا وجسر دبي ولهباب والليسيلي وطريق دبي العين، وكانت مصحوبة بالبرد على العين في الخضر والفقع وطريق أبوظبي ـ العين، وأم الزمول وزاخر وعشارج وفلج هزاع والمويجعي والخزنة وأبو سمرة والساد والقوع والعراد والروضة ودمثة خطم الشكلة الهير وناهل ومليحة في الشارقة. كما سقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في الحنية ورأس الخيمة في الغيل وأذن والساعدي والحمرانية. وسجلت أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 11.4 درجة مئوية عند الساعة الـ 7.15 صباحاً.

وإلى ذلك أعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها اليوم الأربعاء، وكذلك المدارس الخاصة في الإمارة وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع. كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بعد اليوم الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عن استمرار العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

ودعت إدارات المرور والدوريات في مختلف إمارات الدولة، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة وتساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، فيما باشرت كل من البلديات سحب المياه من الأماكن المنخفضة ومن أمام الساحات.

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