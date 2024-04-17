إيواء 26 أسرة متضررة .. شرطة أم القيوين تعزز جهودها لانسيابية الحركة المرورية

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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عززت القيادة العامة لشرطة أم القيوين جهودها في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة على الإمارة بمختلف الطرق الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، وذلك من خلال تقديم المساعدة للجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تلقتها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

وأشار العميد سعيد عبيد بن عران مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين ووزارة الطاقة والبنية التحتية والاتحاد للماء والكهرباء وفريق الإعلام المحلي ودائرة بلدية أم القيوين والهلال الأحمر، تم إيواء عدد 16 عائلة متضررة خلال اليوم والتعامل مع بلاغات تجمع الأمطار عن طريق إغلاق بعض الطرق المتأثرة بتجمع مياه الأمطار وتحويل مسار المركبات نحو الطرق البديلة .

حيطة وحذر

ووجهت شرطة أم القيوين كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والإصابات التي قد تقع نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

وأهابت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالجمهور الكريم للتعاون واتباع الإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية بالدولة وعدم نشر الشائعات أو الأخبار قبل التأكد من مصادرها الرسمية، ،كما تؤكد شرطة أم القيوين بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير سرعة الاستجابة للحالات الطارئة .

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