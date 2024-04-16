تنبيه مهم من سفارة الإمارات في مسقط

المصدر: البيان

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أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

تهيب سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الامطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة، كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444… pic.twitter.com/aLXVqI139X — UAE EMBASSY - MUSCAT (@embassymct) April 16, 2024

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