"بلدية أبوظبي" توصي باتباع إرشادات السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى اتباع إجراءات الأمن والسلامة اثناء الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، ولفتت إلى أهمية البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأدوية والشعاب وتجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية لسقوط حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

وأكدت على أهمية الابتعاد عن مواقع البناء والأماكن التي يمكن أن تتطاير منها الأشياء الغير مثبتة، وتجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا للضرورة القصوى أثناء العواصف الرعدية، بجانب الابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات، والشواطئ ومجاري الأودية والبرك المائية.

المساكن والمباني

وأوصت البلدية بالابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، والتأكد من وضع حواجز لمنع دخول المياه للطابق أسفل الأرض "القبو"، وأهمية اختبار جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية تحسباً لحالات الطوارئ، ومراعاة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بشكل آمن بما في ذلك قطع الأثاث.

ملاك العزب

كما دعت ملاك العزب والعاملين فيها إلى تثبت أسوار العزب والألواح الخشبية والمعدنية بطريقة سليمة ومقاومة لسوء الأحوال الجوية، والتأكد من صيانة الأسلاك والتمديدات الكهربائية بصورة دورية، بالإضافة إلى توفير وسائل إنارة دوية احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتجنب استخدام الهواتف النقالة بالقرب من الأشجار والأعمدة الكهربائية والأسلاك الشائكة اثناء العواصف الرعدية والصواعق، بجانب الابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، ومتابعة الأسوار وحظائر الحيوانات وأوعية أطعمة الحيوانات وتثبيتها من مخاطر الرياح والأمطار.

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