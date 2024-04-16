حملة "حق معلوم" تنفق 48.8 مليون درهم وتوزع مليونا و47 ألفا و670 وجبة خلال رمضان

المصدر: وام

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انفقت جمعية بيت الخير خلال حملة "حق معلوم" 48 مليونا و893 ألفا و824 درهما استفاد منها 19 ألفا و820 أسرة وحالة كما وزعت مليونا و74 ألفا و670 وجبة إفطار استفاد منها يوميا خلال الشهر الكريم 35 ألفا و822 صائما ليبلغ عدد المستفيدين من الحملة مليونا و94 ألفا و490 محتاجا أسرا وأفرادا.

وتوزع إنفاق الحملة على عدة مشاريع في مقدمتها مشروع المير الرمضاني الذي أنفقت الجمعية عليه 5 ملايين و612 ألفا و700 درهم واستفادت منه 4098 أسرة وحالة ومشروع "إفطار صائم" بقيمة بلغت 10 ملايين و800 ألف درهم.

ووزعت الحملة مليونا و812 ألف درهم زكاة الفطر على 8,156 أسرة وحالة وقد أضيف دعم المشاريع الثلاثة إلى المساعدات النقدية التي توزع على الأسر المواطنة الأقل دخلا بشكل شهري والتي بلغ حجمها 4 ملايين و137 ألفا و300 درهم واستفادت منها 769 أسرة مواطنة محدودة الدخل بالإضافة إلى 56 أسرة استفادت من البطاقات الشهرية المخصصة للدعم الغذائي بقيمة 155 ألف درهم.

واحتل الدعم الإنساني والمجتمعي الجزء الأكبر من عطاء "بيت الخير" خلال حملة "حق معلوم" التي قدمت مساعدات طارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكثر الناس حاجة بلغت قيمتها 25 مليونا و46 ألفا و87 درهما استفادت منها 6677 أسرة وحالة بالإضافة لما قدمه مشروع الغارمين الذي أنقق مليونا و330 ألفا و737 درهما منها مبلغ 531 ألفا و463 درهما قدمت لدعم مبادرة "يد الخير" التي أطلقتها صحيفة "الإمارات اليوم" بالتعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي ليبلغ عدد الغارمين المستفيدين 64 متعثرا ومواطنا تم إطلاق سراحهم بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد.

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