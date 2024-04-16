شرطة دبي تطمئن أفراد المجتمع وتعلن جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي

المصدر: البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة دبي جاهزيتها ومواصلة جهودها في التعامل مع المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده الدولة، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

وقالت في حسابها الرسمي على منصة " إكس": "تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي جاهزيتها ومواصلة جهودها في التعامل مع المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده الدولة، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطمئن أفراد المجتمع بأن الكوارد الشرطية المتخصصة على استعداد تام على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع".

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