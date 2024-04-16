استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة غدا "الأربعاء"

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عن استمرار العمل عن بُعد يوم غد "الأربعاء" 17 أبريل الجاري لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

يأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة، في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

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