أمطار غير مسبوقة تعم الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أغلب مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار مختلفة الغزارة وغير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا على بعض المناطق، أدت إلى جريان الأودية والسيول في مناطق متفرقة، كما أدت غزارة الأمطار إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وذلك مع استمرار تعمق الحالة الجوية غير المستقرة وتراكم السحب وتحركها باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، وذلك مع استمرار الرياح النشطة والقوية والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

وتأثرت الدولة بحالة عدم استقرار جوي منذ يوم الأحد الماضي على فترات، وتزايدت الحالة تدريجياً نتيجة لتعمق المنخفضات الجوية على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية حيث عملت على تدفق كميات كبيرة من بخار الماء من بحر العرب باتجاه المنطقة مما أدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة وسقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق أدت على تجمع المياه وجريان الأودية في عديد المناطق.



ووفق المركز الوطني للأرصاد من المتوقع أن تبدأ موجة أخرى من حالة عدم الاستقرار الجوي غدا "الأربعاء" تبدأ من المناطق الغربية ومناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مؤكدا أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

وشهدت كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة سقوط أمطارغزيرة وشديدة الغزارة ومتوسطة أحيانا مصحوبة بالبرق والرعد والبردعلى بعض المناطق، حيث كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة على أبوظبي على شاطئ الراحة ومطار زايد الدولي مصحوبة بالبرد في البطين وغنتوت، مصحوبة بالبرق والرعد في مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة ومدينة شخبوط ومصفح والشوامخ والسمحة، وفي الظفرة على جسيورة ومدينة زايد وليوا ومزيرعة وعصب وحبشان والمرفأ والعديد من المناطق في ابوظبي.

كما سقطت أمطار غزيرة في دبي على شارع الشيخ مكتوم بن راشد وحتا وجسر دبي ولهباب ,الليسيلي وطريق دبي العين، وكانت مصحوبة بالبرد على العين في الخضر والفقع وطريق أبوظبي ـ العين، وأم الزمول وزاخر وعشارج وفلج هزاع والمويجعي والخزنة وأبو سمرة والساد والقوع والعراد والروضة ودمثة خطم الشكلة الهير وناهل ومليحة في الشارقة .

كما سقطت أمطار غزيرة على الفجيرة في الحنية ورأس الخيمة في الغيل وأذن والساعدي والحمرانية، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الشارقة

وسجلت أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 11.4 درجة مئوية عند الساعة السابعة والربع صباحا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم "الأربعاء" غائما جزئيا بوجه عام وغائم مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب يصبح خفيف الموج مساء في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويوم الخميس يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شمالا، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز